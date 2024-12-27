Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 3 kategoride 3 birincilik aldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Anadolu imam hatip liseleri erkek öğrencileri arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışmaları Zonguldak il finalleri Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu koordinesinde gerçekleştirildi.

Zonguldak il geneli kendi okullarında birinci olan 21 öğrencinin katıldığı yarışmalarda Zonguldak Anadolu İmam hatip lisesi öğrencileri 3 kategoride 3 birincilik alarak büyük başarı elde etti. Yarışma Sonuçlarına göre,

Hafızlık Yarışmasının birincisi Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kaan Cin, Ezan Okuma Yarışması birinci Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Halid Gençtürk, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması birincisi Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Haktan Arı oldu.

Birinci olan öğrenciler 11-25 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak olan Bölge yarışmalarında Zonguldak’ı temsil edecekler.