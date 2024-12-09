Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir, '' Öğrencilerimiz değerler eğitimi ve 21. yüzyıl becerileriyle donatılmalı '' dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir , Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzre Ayşe Polat Ortaokulu ve Eyüp Aygar Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Yenişehir İlçesi'nde bulunan Ayşe Polat Ortaokulu ve Eyüp Aygar Fen Lisesi'ni ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan İl Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir , Özellikle iş birliği, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi becerilerin kazandırılması konusunda okulların başarılı çalışmalarını takdir etti , emek veren Okul Müdürü , Yöneticileri ve Öğretmenlerine teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmalarla ilgili eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının önemine dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir, öğrencilerin değerler eğitimi ve 21. yüzyıl becerileriyle donatılması gerektiğini belirtti

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir'e Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü M.Necmeddin Dinç ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Kanık , eşlik etti.