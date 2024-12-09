Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA Kâğıt Müzesi’nde kâğıt uçak yarışması gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, 2. Kâğıt Uçak Yarışması’na ev sahipliği yaptı.

Kâğıt uçak meraklılarını ve yarışmacıları bir araya getiren etkinlik, büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Kâğıt makinesi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kâğıt uçak yapımı ve uçurmadaki hünerlerini sergiledi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN HER YAŞA UYGUN YARIŞMA

Farklı yaş gruplarından yarışmaya katılan katılımcılar, kendi tasarladıkları kâğıt uçakları en uzun mesafeye atmaya çalışırken hem eğlendiler hem de rekabet dolu bir yarış sergilediler. Katılımcılar, kâğıt uçaklarını en iyi şekilde uçurabilmek için tüm yeteneklerini sergilerken, yarışma boyunca katılımcıların yaratıcılıkları ve mühendislik becerileri de ön plana çıkmış oldu. Etkinliğe yarışmacıların yanı sıra onları desteklemek için gelen diğer aile bireyleri de yoğun katılım gösterdi.

KAZANANLARA HEDİYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödül almayı hak edenlere çeşitli hediyeler takdim etti. Kazananlara ödülleri SEKA Kâğıt Müzesi yetkilileri tarafından verildi. Kağıt uçağını birinciliğe ulaştıran Muhammed Talha Uyanık’a drone hediye edildi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür edilerek, bir sonraki yarışma için şimdiden hazırlıkların başladığı duyuruldu.