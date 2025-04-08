DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi’nde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu, gerçekleştirdiği yeni sondaj çalışmasıyla çözüme kavuşturdu.

Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi’nde sürekli yaşanan içme suyu sorunlarını gidermek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, 264 metre derinliğinde yeni bir içme suyu sondajı açıldı. Sondajdan saniyede 9 litre verimle su elde edildi. Elde edilen su numuneleri, TÜRKAK akreditasyonlu DENÇEV laboratuvarlarında analiz edildi ve içme suyu standartlarına uygunluğu tespit edildi. Sondajın mevcut içme suyu şebekesine bağlantısının yapılmasıyla birlikte, Akbaş Mahallesi’nde su temini güvence altına alındı.

"Bu tür yatırımlar çok değerli"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, bölgedeki yatırımın yalnızca teknik bir çözüm olmadığını, aynı zamanda kırsal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Kepenek, "Bu bölge özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bir yer. İnsanlarımızın ve hayvanların su ihtiyacını karşılayan bu tür yatırımlar çok değerli. Gün geçtikçe köyler boşalıyor. Üretim yapılmayan, ekilip biçilmeyen topraklar çoraklaşıyor. O nedenle köylerimize yapılan bu yatırımlar hem anlamlı hem de çok yerinde" ifadelerini kullandı.