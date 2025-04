İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ABD Diplomasi ve İnsan Hakları Enstitüsü (USIDHR) ile Avcılar Belediyesinin ortaklığı ile düzenlenen “Global Summit on Sustainable Futures for Women and Youth” programına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - 49 farklı ülkeden Birleşmiş Milletler temsilcileri, üst düzey yöneticiler, politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen kadın ve gençlik zirvesinde, sürdürülebilir projeler, küresel iş birlikleri ve toplumsal dönüşüm üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Avcılar Deniz Köşk Toplantı ve Davet Salonu’nda gerçekleşen programda, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların toplumsal değişim ve ekonomik büyümedeki rolü, kadın gaziler ve gençlerin liderliği ile toplumun, kriz sonrası toplumların yeniden inşasında kadın liderliği konuları masaya yatırıldı.

Zirvede, USIDHR Başkanı Manuel Oancia, USIDHR Kurucusu Dr. Isabelle Vladoiu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UN-Habitat İcra Direktörü H.E. Anacláudia Rossbach, Cibuti IGAD BM Cinsiyet Departmanı Başkanı H.E. Amina Farah, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Komiseri H.E. Didier Kimbumbu Dido, Romanya Hükümeti Genel Sosyal Yardım ve Çocuk Koruma Genel Müdür Yardımcısı Alexandra Dobre, United Nations Association Chicago Başkanı Ashley Goeken, KKTC Konsolosu Begüm Tuncalı, Nijerya Federal Başkent Bölgesi Reform Koordinasyon ve Hizmet İyileştirme Daire Başkan Yardımcısı Dr. Jumai Ahmadu, Global Peace Chain Kurucu Ortağı ve CEO’su Kamran Zafar, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ve belediye başkanları yer aldı.

“GENÇLERİMİZDEKİ DEMOKRASİ VE ADALET DUYGUSUNU YENİDEN TESİS ETMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Kadın ve gençlik zirvesinde olmaktan büyük onur duyduğunu söyleyen ve yaptığı konuşma ile alkış toplayan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Yerel yönetimler olarak bizler, bu küresel taahhütlerin ilk uygulayıcısıyız.

Bunu gururlar söylüyorum. Çünkü biz vatandaşımıza bir nefes mesafesindeyiz. Ve bu masada şunu açıkça söylemek istiyorum: Kadınları ve gençleri geleceğe ortak etmek için cesur kararlar almamız gereken bir dönemdeyiz.

İklim krizinden dijital eşitsizliğe, istihdamdan toplumsal şiddete kadar her başlıkta, eşitlikçi çözümlere ihtiyacımız var. En önemlisi gençlerimizdeki demokrasi ve adalet duygusunu yeniden tesis etmeye ihtiyacımız var.

Ve bu çözümler yukarıdan inmeyecek. Bu çözümler yerelden yükselecek. Bakırköy’de biz bu geleceği inşa etmek için yola çıktık. Kadınların karar süreçlerine katılımını artırmak, gençleri yönetime dahil etmek, dayanışma ekonomisini büyütmek için somut adımlar attık. Kadın danışma merkezleri, sosyal yardımlaşma ağları, çocuklar için eşit eğitim destekleri, gençler için teknoloji ve kültür atölyeleri oluşturduk.

Ve tüm bunları, eşitliği odağa alan bir belediyecilik anlayışıyla yaptık. UN-Habitat’ın Gelecek Paktı’na katkı için yürüttüğü bu küresel çalışmaya Bakırköy Belediyesi olarak güçlü bir yerel katkı sunmaya hazırız. İstanbul’un yerel deneyimi, dünya için model olabilir. Çünkü İstanbul birlikte değiştirir, birlikte dönüştürür. Bitti dediğiniz yerde mimozalar tomurcuklanır” diye konuştu.

“Biz buradayız. Buradayız çünkü inancımız var!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanlarının tutuklanmasına da değinen Başkan Ovalıoğlu, “Son günlerde ülkede yaşanan siyasi gelişmeler hepimizin malumu. Bir büyükşehrin, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanı, Cumhurbaşkanı adayı cezaevindeyse, o şehirde demokrasi içeride, kayyum tehdidi dışarıdadır.

Bir şehrin seçilmiş dört ilçe belediye başkanı, bürokratları, yöneticileri içerideyse burada ciddi bir demokrasi krizi vardır. Ama biz buradayız. Buradayız çünkü inancımız var. İnancımız, her bireyin özgürce eşit şartlarda yaşama hakkıdır. Ve bu hak, yalnızca anayasada değil, yerel yönetimlerin her kararında hissedilmelidir” ifadelerini kullandı.