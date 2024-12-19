Hatay’da Milli Mücadelede İlk Kurşun’un atılışının 106’ncı yıl dönümü anma programı düzenlendi.

Dörtyol ilçesi Mahallesindeki İlk Kurşun Anıtında çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ozan Nas, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol, Kuvayi Milliye Derneği Başkanı Ömer Aslan’ı hazır bulunduğu törende saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarda, 19 Aralık 1918’deki direnişin, Türk milletinin işgalcilere karşı gösterdiği ilk bağımsızlık mücadelesi olduğu, bunun tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanı olarak hatırlanması gerektiği vurgulandı. İlk kurşun konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Program kapsamında Özerli ve Yeşilköy mahallelerindeki Kara Mehmet Çavuş ve Kara Hasan Paşa kabirleri de ziyaret edildi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu dualar edildi.