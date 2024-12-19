İzmir ‘in Aliağa ilçesinde bulunan Mehmet Saka İlkokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında "eTwinning Okul Etiketi" ödülüne layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eTwinning Okul Etiketi Takdimi Töreni, 15 Temmuz Şehitleri Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene eTwinning Türkiye Koordinatörü Ertan Kocabaş, Ulusal Destek Servisi Üyeleri Ayşe Saylık ve Çağla Nur Kıroğlu gibi önemli isimler katıldı. Bu prestijli törende eTwinning Okulu olmaya hak kazanan okullara ödülleri takdim edildi. Bu yıl Aliağa ilçesinde eTwinning Okul Etiketi alan tek okul olma onurunu yaşadı.

Okulun başarısında emeği geçen başta Okul Müdürü Önder Öztürk ve 2019 yılından bu yana eTwinning projelerine emek veren öğretmenler Funda Kurtkaya, Sümeyye Şahin Erol, Nihan Baltacı Yoldaş, Aysel Alpmen ve Sevinç Doğan Özdemir’e teşekkür edildi.

Okul yönetimi ve öğretmenleri, eTwinning projelerini etkin bir şekilde uygulayarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde fark oluşturmayı başardı