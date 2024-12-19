Kurum içi eğitimler kapsamında Marmaris Belediyesi personeline ihale ve doğrudan temin konulu 3 günlük eğitim verildi.

Marmaris Belediyesi Eğitim ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından personelin donanımını arttırması için organize edilen kurum içi eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Belediyenin Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü gibi ihaleyle hizmet ya da mal satın alan birimlerinde çalışan personele yönelik ihale ve doğrudan temin konulu eğitim düzenlendi. Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Bülent Büber ve Kamu İhale Uzmanı Erkan Açıkgöz tarafından verilen eğitimlerin 3. gününe Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katılarak eğitmenlere teşekkür plaketi sundu.