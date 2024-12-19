Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Yeni Medya Topluluğu tarafından “Yapay Zeka ve Gelecekte Eğitim” konulu dijital sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Metaverse evreninde sergi alanını gezen sanatseverler, öğrenciler tarafından hazırlanan; illüstrasyon, 2D/3D tasarım, videolar ve fotoğraf çalışmalarını yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Açılışta konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, “Artık geleneksel hale dönüşen bir sergi niteliğinde. Geçtiğimiz sene sadece fakültemiz metaverse modernleşmişti, bu sene bunun kapsamı genişledi. İletişim Fakültesi öğrenci toplulukları olarak Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsümüzü etkinlik anlamında hırslandıran bir fakülte ve öğrenci topluluğu profiline sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu diğer fakültelerimize de olumlu biçimde sirayet ediyor” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “İletişim Fakültemizin lokomotifliğinde ne güzel çalışmaların yapıldığına şahit oluyoruz. Yapay zeka artık tarımdan sağlığa, yerel yönetimden mühendislik hizmetlerine kadar her alanda. Biz de ona ayak uydurmaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise “İnsanoğlu dünyaya geldiği tarihten itibaren hem kendisini hem içerisinde bulunduğu toplumu geliştirmek, değiştirmek zorunda. En son önümüze çıkan değişimlerden bir tanesi de yapay zeka. Gelişen, değişen, gittikçe bölgesinde yıldızı parlayan ülkemizin değerli gençlerimizi ve değerli hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sergi, protokol üyeleri tarafından emeği geçenlere teşekkür belgesi verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Etkinliğa ayrıca; İletişim Fakültesi Dekan Yardımcı Doç. Dr. Ömer Çakın, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.