Mersin’in Anamur ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, eğitim camiasını yasa boğdu. Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu Müdürü Ender Kara, 12 yaşındaki bir öğrencisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Okulda yaşanan bu kan donduran olay, “Okullar artık ne kadar güvenli?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Eğitim yuvalarında yaşanmaması gereken bu menfur saldırı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Müdür Kara’nın tedavisi sürerken, eğitim camiasında derin bir üzüntü ve endişe hâkim.

“Okullar Şiddetin Değil, Güvenin Mekânı Olmalıdır”

Yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, olayın sadece bireysel bir vaka olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, “Okullar; şiddetin değil, bilginin, güvenin ve değerlerin yeşerdiği mekânlar olmalıdır. Eğitim çalışanlarımızın can güvenliğinin tehdit altında olması asla kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.

“Eğitimciler Sahipsiz Değildir”

Eğitim-Bir-Sen olarak yıllardır okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması çağrısı yaptıklarını belirten Yıldız, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Gençlerin bu noktaya nasıl sürüklendiğinin ise eğitim sistemi, aile yapısı, sosyal çevre ve değerler eğitimi başlıkları altında çok yönlü şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Sorumluluk Tüm Kurumlarda

Açıklamada, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin fedakârca görev yaparken can güvenliği endişesi taşımaması gerektiği vurgulanarak, bu sorumluluğun başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumlara ait olduğu ifade edildi.

Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şube, saldırının takipçisi olacaklarını ve eğitim çalışanlarının güvenliği için her platformda mücadeleyi sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.