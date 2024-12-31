Eskişehir’de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, tramvay seferleri aksadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Reşadiye Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hatalı dönüş yapan 41 R 4757 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de maddi hasar oluştu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tramvay seferlerinde aksama yaşandı.