Gökkuşağı IB & Cambridge International School, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, eğitimde sürdürülebilir mükemmelliğin temelinde öğretmenlerin vizyoner liderliğinin bulunduğunu vurguladı.

Mesaj, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli'nin öncülüğünde kamuoyuyla paylaşıldı. Gayretli, öğretmenleri yalnızca ders anlatan eğitimciler olarak değil, IB ve Cambridge programlarının omurgasını oluşturan analitik düşünme, sorgulama kültürü ve akademik disiplinin yöneticileri olarak tanımladığını belirtti.

Gayretli, öğretmenlerin kurumdaki stratejik rolünü ise şu sözlerle ifade etti:

'Eğitim, tesadüflere bırakılmayacak kadar kıymetli bir alandır. Gökkuşağı Cambridge International School olarak başarımızın en büyük payı, öğretmenlerimizin uluslararası programları sahada uygulama becerisine ve eğitim sistemini yönetme konusundaki uzmanlıklarına aittir. Öğrencilerimizi geleceğe taşıyan asıl güç, onların sınıf içindeki liderliğidir. 24 Kasım, bizim için sadece bir kutlama günü değil; öğretmenlerimizin bu yolculuktaki değerini hatırladığımız özel bir gündür.'

'Öğretmenlerimiz, geleceğe yön veren vizyon mimarlarıdır'

Kurumun Yönetim Kurulu Üyesi ve ikinci kuşak liderlerinden Nur Betül Gayretli, Gökkuşağı Koleji'nin eğitim kalitesinin; öğretmenlerin analitik düşünceyi, araştırma kültürünü ve uluslararası standartları sınıf deneyimine taşıyabilme yetkinliğiyle doğrudan yükseldiğini söyledi.

Imperial College London'da (ICL) edindiği yönetim perspektifinin, eğitimin bilimsel temelli ve sürdürülebilir bir modelle ilerletilmesi gerektiğini öğrettiğini belirten Nur Betül Gayretli şöyle konuştu:

'Eğitim planlanan, ölçülen ve mükemmellik üzerine inşa edilen bir süreçtir. 24 Kasım bizim için; IB ve Cambridge ölçütlerini sınıfta kusursuzca uygulayan, öğrenciyi düşünmeye ve sorgulamaya yönlendiren öğretmenlerimizin liderliğini hatırladığımız bir gündür. Bizim öğretmenlerimiz, çocukların geleceğine yön veren vizyon mimarlarıdır.'

'Eğitimde mükemmelliğe giden yolun en güçlü aktörleri öğretmenlerdir'

King's College London mezunu, Yönetim Kurulu Üyesi ve ikinci kuşak lider Ahmet Sait Gayretli ise öğretmenlerin kurumdaki merkezi konumuna dikkat çekti. Ahmet Sait Gayretli, her şartta gösterilen özverinin eğitimdeki başarıyı şekillendiren temel unsur olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Öğretmenlerimiz, eğitimde mükemmelliğe giden yolun en güçlü aktörleridir. Her şartta gösterdikleri özveri ve kararlılık kendilerine için minnettarız. Geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.'

Sürekli Gelişim Kültürü

Gökkuşağı Koleji tarafından yapılan açıklamada ayrıca, öğretmenlerin düzenli mesleki gelişim eğitimleriyle desteklendiği, bu sayede öğrencilerin yalnızca akademik başarı değil; eleştirel düşünme, küresel farkındalık ve liderlik becerileriyle de donatıldığı belirtildi.

Gökkuşağı Cambridge International School Hakkında

IB ve Cambridge International programlarını başarıyla uygulayan Gökkuşağı Koleji, yönetim ekibinin Imperial College London ve King's College London gibi dünya çapında prestijli üniversitelerden mezun olmasıyla dikkat çekiyor. Kurum, öğrencilerini analitik düşünce becerileri gelişmiş, küresel vizyon sahibi ve akademik olarak donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.