Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlarla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda hırsızlık başta olmak üzere 8 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA