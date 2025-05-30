Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocuklara çevre bilincini aşılamayı amaçlayan "Toprak Dostları" adlı tiyatro gösterisi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca büyük ilgi gördü. Gösteri, Ekolojik Bina’da toplam 152 kez sahnelenerek 12 bin 843 çocuğa ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine, Kültür Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun, atıkların çevreye verdiği zararları eğlenceli ve öğretici bir dille anlattı. Çocuklara toprağın önemi ve çevreye duyarlılık mesajları verilen oyun, minik izleyicilerin beğenisini kazandı.

Etkinliğin kapanış programı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy ve İmar Şube Müdürü Seda Güleç’in katılımıyla Onat Kutlar Sahnesi’nde gerçekleşti. Çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların sanatla çocuklara ulaştırıldığı bu etkinlik ile yeşil nesillerinin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.