Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmış bulunuyoruz. Kurban Bayramı dayanışmanın ve yakınlaşmanın adı olmuştur" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı tebrik mesajında, "Kurban Bayramı, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Biz de her yıl olduğu gibi, bu yıl da vatandaşlarımızın yanında olduk. ’Aile Yılı’ kapsamında yeni evlenen çiftlerimize, çocuklu ailelerimize, 10 yıl ve üzeri evli olan ailelerimize destek sağladık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, engelli kardeşlerimizin, yaşlılarımızın her daim yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz. Evlerde huzur olsun, yüzlerde tebessüm eksik kalmasın diye gece gündüz demeden çalıştık. Bu Kurban Bayramı’nda da her kes kurbanlık alabilsin diye fiyatlara düzenleme getirip fahiş fiyatlarda satış yapmak isteyenlere asla izin vermedik. Bu mübarek bayramın, milletimize, ailelerimize ve tüm İslam âlemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Nice bayramları birlik içinde, sevgiyle ve gönül gönüle karşılamak dileğiyle. Kurban Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.