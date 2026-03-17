Şahinbey Belediyesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V)'e ait mübarek Sakal-ı Şerif'i Şahinbey Millet Camii'nde vatandaşlarla buluştururken Kadir gecesini idrak etmeye gelen on binlerce vatandaş caminin içini ve avlusunu doldurarak dualar ettiler.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ait mübarek Sakal-ı Şerif, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği gecede, on binlerce vatandaş cami içerisinde ve avlusunda saf tutarak dualar etti. Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren Şahinbey Millet Camii'ne akın etti. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve yapılan dualarla gece boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, ziyaret sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

'Bu mübarek geceyi hep birlikte idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuştuk. Rabbimize şükürler olsun. Şahinbey Millet Camimizin içi-dışı, külliye bölümü, kütüphanesi ve dışarıya kurduğumuz çadır doldu taştı. Vatandaşlarımız ile birlikte teravih namazımızı kıldık. İbadetlerimizi yapıp dualar okuduk. Ramazan ayı boyunca teravih namazından sonra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V)'e ait Sakal-ı Şerif'i vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu mübarek emaneti görmek isteyen vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri son derece memnun etti. Rabbim edilen duaları kabul eylesin' dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, bu tür manevi programların toplumun kaynaşmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kadir Gecesi'nin bereketini hep birlikte yaşayan vatandaşlar düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.