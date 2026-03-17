Adıyaman'ın Besni ilçesinde Ramazan ayı ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Besni Mustafa Baba Camii'nde öğle namazının ardından gerçekleştirilen programda, vatandaşlar salavatlar eşliğinde bir araya geldi. Program kapsamında İlçe Müftü Vekili Hüseyin Oral tarafından yapılan dua sonrası Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camiye gelen çok sayıda vatandaş, salavat getirerek Sakal-ı Şerif'i görme ve dua etme imkanı buldu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yetkililer, Sakal-ı Şerif ziyaretinin 17 Mart Salı günü öğle namazına kadar devam edeceğini bildirdi.