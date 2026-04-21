Adıyaman'da bir apartmanın bodrum katında yaşanan su baskını nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, İndere konutlarında meydana geldi. Saat 04.00 sıralarında apartmanı besleyen içme suyu ana hattında meydana gelen patlak nedeniyle bodrum katı su bastı. Binanın elektrikleri, güvenlik amacıyla kesildi. Elektrik kesintisi nedeniyle asansör devre dışı kalınca bodrum katta yaşayan fiziksel engelli Müşerref Yaşar'ın tahliyesi güçleşti. Komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Müşerref Yaşar'ı sedyeyle bodrum kattan çıkararak tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim etti.
