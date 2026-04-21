Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir haftalık sigara ve alkol çalışmalarında 27 kişi hakkında kaçakçılıktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bir haftalık operasyonlarda 27 kişi hakkında adli işlem yapılırken yapılan aramalarda 6 bin 540 adet gümrük kaçağı sigara, 47 kilogram gümrük kaçağı çay, yarım kilo pipo tütünü ve 44 adet elektronik sigara alkol ele geçirildi.