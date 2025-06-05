Nizip Belediyesi, sinek, sivrisinek ve haşere sorununa karşı ilçe genelinde kapsamlı bir ilaçlama seferberliği başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerinin yaptığı çalışmalara ek olarak Nizip Belediyesi ilaçlama ekipleri de tam zamanlı olarak sahada olacak. Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Sen, ben yok Nizip var. Ayrı, gayrı değil omuz omuza mücadele var. Nizip’li hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek, yaşam kalitelerini arttırabilmek amacıyla sorumluluk alanımız dahilinde olmasa bile sinek ve haşere ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarına başladık. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerinin yaptığı çalışmalara ek olarak Nizip Belediyesi ilaçlama ekipleri de tam zamanlı olarak sahada olacaklar. Bu senin Hakkın Nizip" dedi.

Bu özverili çalışma sayesinde özellikle yaz aylarında büyük rahatsızlık oluşturan sivrisinek ve haşere popülasyonunun minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.