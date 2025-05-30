Gaziantep’in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir’i arama çalışmaları 6’ncı günde devam ediyor. Çalışmalar bölgedeki mağaralara yoğunlaşırken geceleri de termal kameralarla arama faaliyetleri destekleniyor.

Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi’nde 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir’i arama çalışmaları devam ediyor. Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuların 6 gündür sürdürdüğü aramalara havadan da İHA ve dron ile destek sağlanıyor.

Arama çalışmalarına bin kişi katılıyor, çok sayıda kurum destek veriyor

Araban ilçesi Hasanoğlu Mahallesi ile çevresindeki 200 kilometrekarelik alanda arama çalışmalarına binin üzerinde kişi katılıyor. Çalışmalar bölgedeki mağaralara yoğunlaşırken geceleri de termal kameralarla arama faaliyetleri destekleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile diğer ekipler, sualtı kameralarla da Fırat Nehri’nde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. İz takip köpekleri de Onurcan’dan bir iz, bir koku arıyor.

Günlerdir aralıksız devam eden aramalarda herhangi bir ize rastlanmazken çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.