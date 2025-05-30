Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi iş birligi ile gazi eşleri ve yakınlarına Mudanya-Tirilye gezisi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve malül gazilere yönelik sosyal sorumluluk ve sosyal, eğitsel, psikolojik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Birimi tarafından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle gazi eşleri ve yakınlarına Mudanya-Tirilye gezisi düzenlendi.

Doğanın ve Mudanya’nın güzelliklerinin tadını çıkaran gazi aileleri ve yakınları, keyifli bir gün geçirmelerini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.