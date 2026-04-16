Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Parkı, özel bireyler ile ailelerine hem sosyal hem de eğitsel destek sunarak yüzlerce ailenin yaşamına dokunuyor. Ücretsiz atölye, ders ve etkinliklerle çocuklar güvenli bir ortamda sosyalleşirken, aileler de kendilerine zaman ayırma fırsatı buluyor.

Herkes için yaşanılabilir ve eşit bir Mersin var etmek için hizmetlerine hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelleri de bir bir aşmak ve özel birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmayı sürdürüyor. Hem aileler hem de özel çocuklar için nefes alacak bir alan olan Engelsiz Yaşam Parkı, en sevilen hizmet noktalarından birisi haline geldi.

Çocuklar özgürce sosyalleşiyor ve eğleniyor, aileler kaliteli zamanın tadını çıkarıyor

Yeşilin her tonunun olduğu ve mis kokuların her yanı sardığı parkta, özel bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye ders ve aktiviteler yapılırken, ailelerin de nefes alması için dersler ve atölyeler düzenleniyor. Özel çocuklar arkadaşları ile birlikte güvenli bir alanda bocce, curling, beden eğitimi, halk oyunları, bocce, serbest resim, seramik boyama, karaoke ve bireysel derslerle ve yemek atölyesi ile zaman geçiriyor. Aileler ise pilates, nefes terapisi dersi ile dekoratif ev tekstili, seramik atölyesi, sabun yapma atölyesi ve destekleyici anne saati atölyelerinde kaliteli zamanın tadını çıkarıyor. Hizmete girdiği günden bu yana yüzlerce ailenin hayatına dokunan ve engelleri ortadan kaldıran parkta verilen hizmetlere ek olarak gelen talepler doğrultusunda yeni atölye, dersler ve etkinlikler de düzenleniyor.

Hizmetlerin tamamı bir telefon kadar yakın

Yapılan hizmetlere ek olarak mevsime uygun piknik, sinema, sahilde kahve keyfi gibi etkinliklerin de yapıldığı parkta çocuklar kadar veliler de sosyalleşmenin tadını çıkarıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından hafta içi saat 08.00 ile 17.00 arasında verilen tüm bu hizmetlerden yararlanmak isteyen aileler, telefonlarına indirdikleri Teksin uygulamasından, Alo 185 üzerinden ulaşabiliyor ve parktaki etkinliklerden faydalanabiliyor.

'Çocuklar ve velilerin sosyalleşmesi için çalışıyoruz'

Engelsiz Yaşam Parkında yapılan hizmetlere ilişkin bilgi veren Engelliler Şube Müdürlüğünde görev yapan Engelsiz Yaşam Parkı sorumlusu Betül Demir, 'Çocuklar buraya sosyalleşmek adına geliyorlar. Çocuklar dersteyken anneler de sosyalleşiyor. İletişim halinde olan diğer çocukların velileri de duyup geliyorlar, bilgi alıyorlar ve böylece yeni kayıtlar oluşturuyoruz. Aylık programlar dahilinde onların taleplerine göre her ay programımızı güncelliyoruz ve sürekli yenilikler katıyoruz' dedi.

Dinamik bir ekip ile çocuklara verimli ve eğlenceli anlar yaşattıklarını söyleyen Demir, çocukların birbirinden renkli atölye ve dersleri çok sevdiklerini söyledi. Demir, 'Programımız sabah 09.00'da başlıyor. Öğle saatinde yemeğimiz geliyor. Çocuklar burada yemek yiyorlar ve saat 15.00'e kadar derslerimiz devam ediyor. Çocuklar, 'Keşke yatacak yer olsa da biz hiç gitmesek, burada kalsak' diyorlar. Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz. Burada çok mutluyuz. Mutlu bir park, keyifli vakit geçiriyoruz. Onlar keyifli oldukça biz de çok mutlu oluyoruz' sözlerine yer verdi.

Gelmek ve Parkı görmek isteyen herkese çağrı yapan Demir, 'Bütün velilerimizi bekliyorum. Çocuklarıyla birlikte kendilerine de vakit ayırma şansları burada var. Çocuklar dersteyken veliler gerçekten nefes aldıklarını belirtiyorlar' diyerek, tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu ve çocuklardan ayrı pikniğe, sinemaya veya kahve içmeye velileri götürdüklerini de ekledi.