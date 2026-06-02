Tarsus ve Çamlıyayla'dan 53 takım ile bin 108 sporcunun mücadele edeceği Köyler Arası Futbol Turnuvası, renkli görüntüler ve yoğun katılımla başladı. Yaz boyunca sürecek organizasyonda toplam 166 karşılaşma oynanacak.

Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası, Başkan Ali Boltaç'ın katılımıyla başladı. Tribünlerdeki yerini alan vatandaşlar da turnuvanın ilk gününde takımlarını yalnız bırakmadı. Tarsus ve Çamlıyayla'dan toplam 53 takımın mücadele edeceği organizasyonda bin 108 sporcu forma giyecek. Yaz boyunca sürecek turnuvada toplam 166 karşılaşma oynanacak.

Mahalleleri aynı sahada buluşturan Köyler Arası Futbol Turnuvası, sporun yanı sıra dostluk, dayanışma ve paylaşım kültürünü de güçlendiriyor. Yaz boyunca devam edecek organizasyon, mahalleler arasındaki birlik ve beraberliğe katkı sunarken vatandaşları da ortak bir heyecanda buluşturacak.

Turnuvanın açılışında konuşan Başkan Ali Boltaç, organizasyonun Tarsus'ta yıllardır yaşatılan önemli bir gelenek olduğunu belirterek, 'Köyler Arası Futbol Turnuvası başladığında bunu sadece sahada görmüyorsunuz. İnsanlar maçları konuşuyor, takımlarını destekliyor, turnuvayı takip ediyor. Bu da Tarsus'ta çok güzel bir birliktelik oluşturuyor. Mahallelerimizin takımlarının etrafında kenetlendiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gençlerimizin sporun içinde olması, insanların bir araya gelmesi ve bu atmosferin her yıl büyüyerek devam etmesi bizim için çok kıymetli' dedi.

Toplam 300 bin liralık ödül verilecek

Turnuvada dereceye giren takımlar için bu yıl toplam 300 bin liralık ödül verileceğini belirten Başkan Ali Boltaç, organizasyonun centilmenlik ruhu içerisinde tamamlanmasını diledi. Boltaç, 'Bu yıl turnuvamızda birinci olan takımımıza 150 bin lira, ikinci olan takımımıza 100 bin lira, üçüncü olan takımımıza ise 50 bin lira ödül vereceğiz. Ancak bizim için en önemli konu, sahada güzel mücadelelerin yaşanması ve turnuvanın centilmenlik içerisinde tamamlanmasıdır. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, sakatlıksız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.