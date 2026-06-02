Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden' kampanyası kapsamında bugüne kadar bin 927 köpek sahiplendirilirken, kedi ve köpeklerde toplam sahiplendirme sayısı yaklaşık 2 bin 500'e ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Vahap Seçer öncülüğünde 23 Ağustos 2024 tarihinde başlatılan 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden' kampanyası, sahipsiz hayvanların sıcak yuvalara kavuşmasını sağlıyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklikle birlikte köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarını artıran belediye, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü aracılığıyla can dostları ailelerle buluşturuyor.

Kampanya kapsamında hayvan sahiplenen vatandaşlara çeşitli destekler de sunuluyor. Sahiplendirilen hayvanlar için 3 ayda bir kuru mama desteği verilirken, iç ve dış parazit uygulamaları ile kuduz aşıları 2 yıl boyunca ücretsiz yapılıyor. Uzun tüylü hayvanlara 6 ayda bir pet kuaför hizmeti sağlanırken, tüy ve tırnak bakımları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca yavru kedi ve köpeklerin 1 yaşına geldiklerinde kısırlaştırma işlemleri de belediye tarafından karşılanıyor.

Kaşlı Hayvan Bakımevinde görev yapan Sahiplendirme Bölümü Sorumlusu Altay Atlı, kampanyanın başladığı Ağustos 2024'ten bu yana bin 927 köpeğin yeni yuvalarına kavuşturulduğunu belirtti. Atlı, 'Kediyle birlikte ortalama 2 bin 500 hayvanımızı sahiplendirdik. Sahiplendirme ile birlikte mama, pet kuaför, aşı ve kısırlaştırma gibi birçok hizmeti de ücretsiz sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sahiplendirme için bekliyoruz' dedi.

Kampanya kapsamında 'Terrier' cinsi bir köpek sahiplenen Yaldız Ailesi ise satın almak yerine sahiplenmeyi tercih ettiklerini ifade etti. Aile, 'Fındık' adını verdikleri köpeğin kısa sürede yeni yuvasına alıştığını belirtti.

Hayvanları çok sevdiklerini dile getiren Gözde Yaldız, 'Satın almak yerine sahiplenmeye karar verdik. Buraya geldiğimizde aslında barınaktan değil, sevgi dolu bir yuvadan bir dost edindik. Şimdi evimiz çok daha neşeli olacak' diye konuştu.

Fındık'ın ilk günlerde çekingen davrandığını ancak zamanla aileye alıştığını söyleyen Yaldız, 'Fındık'ı sahiplendiğimiz andan itibaren bize güvendiğini görmek bizi çok mutlu etti. Sokakta ya da bakım altında yaşayan tüm canların bir yuvaya kavuşması çok önemli. Bir canın hayatına dokunmak tarif edilemez bir mutluluk. Ona bir yuva olduk ama o da bizim hayatımıza mutluluk kattı' ifadelerini kullandı.