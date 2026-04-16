DÜZCE(İHA) - Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi iş birliğinde, çok sayıda kurum paydaşlığında, yerel potansiyeli verilere dayalı olarak analiz etmek, sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirmek ve Akçakoca'nın geleceğine ışık tutacak bilimsel çıktılar üretmek amacıyla düzenlenen, 'Akçakoca Turizm ve Ekonomi Sempozyumu' başladı.

Kortej Yürüyüşü ile başlayan sempozyuma protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Kara, turizm ve ekonominin birbirini tamamlayan iki temel alan olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. Bu disiplinlerin kesişiminde yürütülecek bilimsel çalışmaların şehirlerin gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade eden Prof. Dr. Oğuz Kara, sempozyum kapsamında çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumların, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımını güçlendireceğini belirtti.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca'nın tarihi ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, sürdürülebilir turizm anlayışıyla bu değerlerin korunarak geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mingeçevir Üniversitesi Rektörü adına açılışta konuşan Doç. Dr. Asim Memmedov, iki üniversite arasındaki akademik iş birliğinin güçlenmesinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, sempozyumun bölgesel kalkınma ve bilimsel üretim açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

'Turizm ve ekonomi, Düzce'nin gelişiminde temel güçtür'

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise konuşmasında, Düzce'nin gelişiminde turizm ve ekonominin belirleyici iki temel unsur olduğuna dikkat çekerek, Akçakoca'nın bu noktada önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı. Akçakoca'nın sahip olduğu potansiyelin doğru değerlendirilmesiyle bölgeye önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Sözbir, Akçakoca'nın Düzce'nin en önemli ilçesi olduğunu söyledi.

Turizm ve ekonomi çok boyutlu olarak ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun açılış paneline geçildi. 'Düzce'de Turizm ve Ekonomi' başlıklı panelin yönetimini Prof. Dr. Oğuz Kara gerçekleştirirken; panelde 'Düzce Turizmi ve Gelişimi', 'Düzce İli Ekonomisi ve Gelişimi' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Panelde, Düzce'nin turizm potansiyeli, mevcut ekonomik yapısı ve bu iki alan arasındaki etkileşim çok boyutlu olarak ele alınarak bölgenin kalkınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Farklı disiplinlerde zengin içerikli oturumlar

Açılış panelinin ardından gün boyu eş zamanlı olarak düzenlenen oturumlarda, alanında uzman akademisyenler tarafından; turizmde dijital dönüşüm, finansal piyasalar ve kamu ekonomisi, sürdürülebilirlik ve çevre politikaları, tarih ve kültürel miras, tüketici davranışları ve pazarlama, turizmde istihdam ve kadın liderliği, bölgesel kalkınma ile sosyal dinamikler ve alternatif turizm gibi pek çok başlık kapsamlı biçimde ele alındı.