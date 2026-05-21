Düzce Belediyesi Gelirler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile Evsel Atık Ücretlerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Vatandaşların ödemelerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla belediye vezneleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince de hizmet vermeye devam edecek. Buna göre vezneler; 23 Mayıs Cumartesi, 24 Mayıs Pazar ve 25 Mayıs Pazartesi günleri 08.30-17.00 saatleri arasında açık olacak. Arefe gününe denk gelen 26 Mayıs Salı günü ise vezneler 08.30-13.00 saatleri arasında yarım gün hizmet verecek. Ayrıca vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için son ödeme tarihi olan 31 Mayıs Pazar günü de vezneler 08.30-17.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Ödemeler, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi No: 2 adresinde, Adil Seven İş Merkezi karşısında bulunan Düzce Belediyesi Gelirler Müdürlüğü ek hizmet binasındaki veznelerden yapılabilecek. Vatandaşlar, ödemelerini ayrıca 24 saat boyunca e-Belediye sistemi üzerinden de gerçekleştirebilecek.