Akçakoca ilçesine bağlı Balatlı ve Beyören köyünde, Osmanlı'dan miras kalan ve asırlardır yaşatılan bayram güreşleri bu yıl da birbirinden farklı etkinliklere sahne olacak.

Düzce'nin Akçakoca İlçesine bağlı Balatlı ve Beyören köyleri, Osmanlı'dan kalan mirasa sahip çıkıyor.

Balatlı Köyü'nde Osmanlı'dan günümüze miras bayram güreşleri öncesi, toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Düzceli iş insanı Güreş Ağası Fatih Mutlu'nun destekleri ile Balatlı Köyü muhtarlığı tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni, civar köylerden çocukların da katılımıyla coşku ile gerçekleştirildi.

700 yıllık gelenek

Kökleri Osmanlı dönemine ve Akçakoca Bey'in bu toprakları fethetmesine dayanan 700 yıllık bir gelenek olan ilçeye bağlı Balatlı, Beyören ve civar köylerin ortaklaşa düzenlediği Balatlı Köyü Bayram Güreşleri için köy muhtarlığı ve köy sakinlerinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Her Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü düzenlenen, güreş müsabakaları köy halkının imece usulünü en güzel şekilde yaşattığı, binlerce misafirin sofralarda ağırlandığı özlenen eski bayram ruhunu yansıtıyor.

Bu yıl da renkli anlara sahne olacak

Asırlardır Akçakoca İlçesinde yaşayan yerli halk tarafından aktarılan gelenek, bu yıl da renkli anlara sahne olacak. Bayramın üçüncü günü başlayacak etkinliklerde, tanınmış sanatçılar Ramazan Çelik ve Çetin Uzun sahne alacak. Bayramın dördüncü günü ise Balatlı Köyü kıran kırana geçen güreş müsabakalarına yüzyıllardır olduğu gibi yine ev sahipliği yapacak. Er meydanına çıkacak pehlivanların, kıyasıya rekabetine tanıklık edecek katılımcılar, köy halkı tarafından imece usulü hazırlanan ikramlarla ağırlanacak.

Güreşlere davet etti

Düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler veren Güreş Ağası Fatih Mutlu, 'Nasip olursa Balatlı Köyü Bayram Güreşleri'nde Kurban Bayramı'nın dördüncü günü köyümüzde asırlardır düzenlenen güreş organizasyonu yapılacak. Köy muhtarı ve halk elinden gelen desteği veriyor. Tüm hemşehrilerimizi Balatlı Köyü Bayram Güreşleri'ne davet ediyoruz. Bayramın üçüncü günü akşamı Ramazan Çelik ve Çetin Uzun arkadaşımız sahne alacak. Köy güreş alanında festival etkinlikleri olacak. Dördüncü gün ise güreşler olacak, madalyalar verilecek ve ikramlar olacak. Ayrıca 19 Mayıs günü de toplu sünnet şöleni düzenledik. Bundan da çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

Balatlı köyü Muhtarı Ercan Özçelik, Düzceli vatandaşları bayramın üçüncü günü şenliklere, dördüncü günü ise güreşlere davet etti.