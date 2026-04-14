Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Kültür Parkta mescit hizmete sundu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Özgecan Aslan Barış Meydanı yanında inşa edilen mescit, sahil bandında vakit geçiren vatandaşların ibadetlerini rahat ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirildi. Toplam 110 metrekarelik alana sahip mescitte; kadın ve erkekler için ayrı ayrı 10'ar kişilik ibadet alanları, abdesthaneler ve ayakkabılık bölümleri yer alıyor. Kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik ön planda tutularak tasarlanan yapı, kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan inşaat mühendisi Mustafa Enes Akkoç, Kültür Parkta daha önce ibadethane bulunmadığını belirterek, gelen talepler doğrultusunda mescidin inşa edildiğini ifade etti.

Kültür Parkta uzun süre vakit geçiren vatandaşlar, mescidin önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getirerek memnuniyetlerini ifade etti. Vatandaşlardan Tahsin Elçin, mescidin eksikliği hissedilen bir hizmet olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Abdülkadir Tektaş ise sahilde vakit geçirirken ibadet edebilmenin büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Ziyaret amacıyla Mersin'e gelen Enver Altuğ da kenti çok beğendiğini ifade ederek, mescidin temizliği ve düzeninden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.