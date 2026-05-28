Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kurs merkezlerinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere deneme sınavı, bire bir etüt, rehberlik ve motivasyon desteği sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde hizmet veren ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde öğrenciler, yalnızca akademik eğitime değil, güçlü bir rehberlik desteğine de ulaşıyor. 21 Kurs Merkezi'nin tamamında haftalık deneme sınavlarından bire bir etütlere, veli görüşmelerinden motivasyon etkinliklerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerin hem başarısına hem de özgüvenine katkı sunuyor. Sağlık Mahallesi Kurs Merkezi'nde yürütülen rehberlik çalışmaları kapsamında da öğrencilerin eksikleri analiz edilirken, motivasyonlarını artıracak sosyal etkinlikler ve bireysel destek programları uygulanıyor.

'LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik planlı bir çalışma yürütüyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurs merkezinde görev yapan Rehber Öğretmen Tuğçe Maya Kesici, yıl boyunca öğrencilere yönelik planlı bir çalışma yürüttüklerini ve programları sürekli güncellediklerini söyleyerek, 'Her hafta yaptığımız sınavları hızlı bir şekilde analiz edip, bu analizlerin sonucuna göre tekrar edilmesi gereken konular varsa ekliyoruz. Bizim için burada en önemli olan şey soru çözüm saatleri. Yeni nesil soru tiplerini çocukların görmesi ve farklı soru tarzlarına eğilmeleri gerekiyor. Bu yüzden fazlaca soru çözüm saatleri ekliyoruz' dedi.

Rehberlik çalışmaları kapsamında haftalık ders çalışma programları hazırladıklarını ve öğrencileri düzenli takip ettiklerini kaydeden Kesici, öğrencilerin yalnızca ders başarısına değil, motivasyonuna da önem verdiklerini ifade ederek, 'Sınav tarihlerinin yaklaştığı bugünlerde motivasyonlarını yüksek tutmak önemli. Bunun için de okul gezileri, bilgi yarışmaları ve kutlama programları gibi sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.