Mersin'in Bozyazı ilçesinde D-400 Karayolu üzerindeki köprüde meydana gelen kısmi göçük nedeniyle yol araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Merkez Mahallesi Antalya-Mersin D-400 Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Sini Çayı Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Kısa süre önce yama çalışması yapılan köprü üzerindeki göçüğün ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
Kısmi göçük nedeniyle Antalya'dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Karayolları ekipleri, araç sürücülerinin Atatürk Bulvarı üzerinden Bozyazı çarşı merkezine girerek Paşa Caddesi üzerinden Bozyazı Sulama Birliği Kavşağına ulaşabileceklerini bildirdi.
Öte yandan, Bozyazı Dörtyol Kavşağı ile Bozyazı Sulama Birliği Kavşağı arasındaki yolun geçici süreyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi.
Karayolları ekiplerinin bölgede inceleme ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.