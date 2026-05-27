Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca mezbaha ve mobil kesim üniteleriyle vatandaşlara ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren görev başında olan ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini korudu hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı şartlarda yerine getirmesine katkı sağladı.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince işletme onaylı mezbahalar ve mobil kesim ünitelerinde yoğun mesai yaptı. Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayram namazının ardından başlayan kesim işlemlerinde vatandaşlara hijyenik, güvenli ve sistemli bir hizmet sunuldu. Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetten memnun kalan vatandaşlar, kesimhanelerdeki düzen, temizlik ve profesyonel çalışma anlayışından dolayı yetkililere teşekkür etti.

'Daha temiz bir Mersin için hep beraber el ele verelim'

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, bayramın ilk günü sabah saat 05.00 itibarıyla tüm ekiplerin görev başında olduğunu belirterek, kesimlerin bayram namazının ardından saat 06.30'da başladığını söyledi. Saat 09.00 itibarıyla Büyükşehir Belediyesinin kesimhanelerine bin 913 küçükbaş ve 39 büyükbaş hayvanın getirildiğini aktaran Gökçek, 'Vatandaşlarımız buraya kurbanlarını getirdiler, sıralarını aldılar, saat 06.30 itibariyle de kesimlere başladık. Daha sonra kurban karkaslarını dört parça halinde ambalajlayarak teslim ettik' dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca kurban kesim hizmeti sunmadıklarını, aynı zamanda çevre ve doğa bilincini de artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Gökçek, 'Tertemiz Mersin'imizde kurbanlar kesildikten sonra birtakım atıklar meydana çıkıyor ve bu atıklar da şehir merkezinde kötü görüntülere, kokulara ve haşere üremesine sebep oluyor. Bu açıdan vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Lütfen kurbanlarını kesimhanelerimizde ve kesim yerlerimizde yaptırsınlar. Daha temiz bir Mersin için hep beraber el ele verelim' ifadelerini kullandı.

3 gün boyunca kesim hizmetinin sunulacağını söyleyen Gökçek, tüm vatandaşların Kurban bayramını kutladı.