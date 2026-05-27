Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı arifesinde şehitler adına kestirdiği kurban etleri, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenecek yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere aşhaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, her Kurban Bayramında olduğu gibi bu yıl da vatan uğruna can veren aziz şehitleri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler adına dualarla kesilen kurbanlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenecek yemek organizasyonlarında kullanılmak üzere aşhaneye teslim edildi.

'Şehitlerimiz adına bu geleneği sürdürüyoruz'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan ve aynı zamanda Mersin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı olan Halit Şahin, 'Her yıl geleneksel olarak şehitlerimiz adına kurban kesimi yapıyoruz. İnşallah bir daha şehit gelmez ve biz de bu yemekleri başka etkinliklerde kullanırız' dedi.

Büyükşehir Belediyesinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Şahin, 'Şehit yakınlarımızın ya da gazilerimizin vefatı durumunda onlara hem destek olmak hem de onların acılarını paylaşmak amacıyla yemek desteği sunuyoruz. Bugün kesilen kurbanlarımızı da şehit ve gazilerimiz adına düzenlenen yemeklerde ikram ediyoruz' diye konuştu.