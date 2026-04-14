Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediyesi ile Polonya'nın Warka Belediyesi arasında Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında yürütülen 'İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus' projesinde önemli bir aşama kaydedildi.

9-12 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında iki belediye arasında iş birliği anlaşması imzalanırken, proje sürecine ilişkin teknik toplantılar da gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Warka Belediyesi heyeti adına açıklamalarda bulunan Joanna Fronczek, projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Warka Belediyesi, Tarsus kentiyle birlikte bu projeyi hayata geçirecek olmaktan büyük mutluluk duymaktadır. Böyle anlamlı bir projede birlikte çalışmak ve ekolojik bir çalışmanın parçası olmak bizler için son derece değerli' dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise projenin önemine dikkat çekerek, 'Tarsus'ta 800 bin euronun üzerinde değere sahip önemli bir projeye imza atıyoruz. Bu proje, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir yeşil alan anlayışını güçlendirecek' ifadelerini kullandı.

Yatırımların kalıcı etkisine vurgu yapan Boltaç, 'Tarsus'a her zaman yatırım kazandırmayı ve bu yatırımların toplum yararına sürdürülebilir olmasını önceliyoruz. Avrupa Birliği'nden sağlanan bu hibenin kentimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu süreçte destek veren Avrupa Birliği yetkililerine ve Polonya Warka Belediyesine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Program kapsamında belediyeye ait yeşil alanlarda teknik incelemeler de yapıldı. İncelemelerde iklime dirençli pilot uygulamalar, yağmur suyu hasadı, kurakçıl bitki kullanımı ve doğa temelli çözümler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

'İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus Projesi' ile kentte çevre dostu, sürdürülebilir ve dirençli kamusal alanların oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.