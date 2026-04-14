Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun otomobili önüne alarak sürükleme anı hem araç hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Mersin-Antalya D-400 Karayolu Erdemli ilçesi girişinde Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G.B. idaresindeki 33 ASG 275 plakalı otomobile, A.D. yönetimindeki 33 BTF 33 plakalı kamyon çarparak önüne aldı. Bir süre otomobili sürükleyen kamyon dururken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası ile bir aracın kamerasına yansıdı.