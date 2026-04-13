Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan MTSO Anadolu Lisesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, “Yeşil Vatan” bilinciyle geleceğe nefes olacak adımlar atıldı.

“Kökleri bu topraklarda, dalları gökyüzünde” sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, okul bahçesine fidanlar dikerek hem doğaya katkı sundu hem de çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Ellerini toprağa değdiren gençler, diktikleri her fidanla geleceğe dair umutlarını yeşertti.

Etkinlik boyunca doğa sevgisi ve vatan bilincinin önemi vurgulanırken, öğrenciler diktikleri fidanların büyümesini izleyerek kendi geleceklerinin de kök salışına tanıklık edeceklerini ifade etti.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Yeşil Vatan sadece bir slogan değil; toprağımıza, havamıza ve yarınlarımıza olan sorumluluğumuzdur. Bugün dikilen bu fidanlar, yarının güçlü ve bilinçli nesillerinin simgesi olacaktır” denildi.

Etkinliğe katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilirken, bu tür çevre odaklı çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.