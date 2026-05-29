Mersin Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için moral ve motivasyon konseri düzenledi. Kent Orkestrasının sahne aldığı etkinlikte öğrenciler, sınav stresine müzikle ara verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri tarafından organize edilen etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Yoğun sınav temposu içinde bulunan öğrenciler, konser sayesinde keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik öncesinde MERCİ Danışmanlık Merkezi rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere sınav sürecinde zamanı verimli kullanma ve stresle baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından sahne alan Kent Orkestrası, seslendirdiği parçalarla öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Koordinatörü Duygu Çeviker, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil motivasyon süreçlerine de önem verdiklerini belirterek, 'Sınava hazırlık sürecinde sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin motivasyonunu artırmaya çalışıyoruz. Ailelerimizi de sürecin içine dahil ederek öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 15 kurs merkezimizden yaklaşık 500 öğrencimizle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik' dedi.

Kurs merkezi öğrencilerinden Türkan Hız, konserin kendilerine moral olduğunu ifade ederek öğretmenlerine teşekkür etti. Fen lisesi hedeflediğini belirten öğrenci Mislina Şimşek ise etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Öğrencilerden Mustafa Ali Er de sınav sürecinin zaman zaman stresli geçtiğini dile getirerek, 'Konser hepimize iyi geldi. Çok güzel bir ortam vardı' diye konuştu.