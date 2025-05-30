Gaziantep’te UMKE’ye dahil olabilmek için eğitimden geçen sağlıkçıların katıldıkları tatbikat film sahnelerini aratmadı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne yeni katılan gönüllüler için ormanlık alanda yaralı kurtarma tatbikatı düzenlendi. Yapılan makyajla gerçeğe yakın yaralı görüntüsü oluşturulan temsili yaralılara müdahale eden ekiplerin müdahale süresi ve davranışlarında sergiledikleri performans dikkat çekti. Terör saldırısı ve kimyasal saldırı olmak üzere iki etaptan oluşan tatbikatta her detay düşünülürken tatbikatın her aşaması nefes kesen görüntülere sahne oldu. Makyajla gerçeğe yakın yaralı görünümüne kavuşturulan yaralılara müdahale eden ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı.

Tatbikatta filmleri aratmayan görüntüler

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleşen ve filmleri aratmayan görüntülere sahne olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Temel Eğitim tatbikat, katılımcılardan tam not aldı. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında 25 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik olarak düzenlenen Temel UMKE eğitimi, teorik ve uygulamalı içerikleriyle başarıyla tamamlandı. Erikçe Macera Parkı’nda düzenlenen tatbikat öncesi UMKE ekipleri beş günlük kampa girdi. Beş gün süren yoğun program kapsamında katılımcılar, afet ve acil durumlara etkin müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti.

Tatbikat her yönüyle nefes kesti

Beş gün boyunca eğitmenler tarafından temel eğitimden geçirilen katılımcılar, eğitimin sonunda gerçeği aratmayan bir tatbikata katıldı. Acil tıp uzmanı, doktor, paramedik ve hemşire ile farklı branşlardaki sağlıkçılardan oluşan ekip tatbikatı başarıyla yaptı. UMKE ekibinin tecrübe kazanabilmesi için düzenlenen tatbikat her yönüyle nefes kesti. Eğitim boyunca personellere olay yeri yönetimi, hasta ve yaralıların triyaj uygulamaları, acil müdahale ünitesinin hızlı ve etkin şekilde kurulumu, ekip koordinasyonu, kriz yönetimi ve medikal müdahale protokolleri gibi kritik konularda teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırıldı.

Yaralılara, makyajla yaralar açıldı

Tatbikatta rol alan yaralıların vücutlarına makyaj malzemeleriyle gerçekten farksız görünen yaralar açıldı. Yaralılar ise yarayı gerçekten yaşarmışçasına hareket ederek UMKE ekiplerinin yaralarını hızla tedavi etmesini istedi. Saldırının yaşandığı bölgeye 5 dakika içerisinde sahra hastanesi kuran ekipler yaralıları hızla hastaneye taşıdı. Gerçekten farksız olan terör saldırısı tatbikatını başarıyla geçen UMKE ekipleri hızları ve becerileriyle göz doldurdu.

Gerçek senaryo ile tatbikat

Eğitimin son gününde gerçekleştirilen kapsamlı tatbikat, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit ve terör saldırısı senaryosu üzerinden kurgulandı. Tatbikat senaryosuna göre, bir terör saldırısı sonrası olay yerinde çok sayıda yaralının bulunduğu karmaşık bir kriz durumu canlandırıldı. UMKE ekipleri, senaryoya uygun şekilde hızla olay yerine intikal ederek olay yeri güvenliğini sağladı, triyaj alanlarını oluşturdu ve ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

Kimyasal saldırı etabında yaralıya hassas müdahale

Terör saldırısının ardından Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) saldırı bölümüne geçildi. Terör saldırı bölgesine yakın bir alana kimyasal saldırı düzenleyen teröristlerin artlarında bıraktığı yaralıya UMKE, itfaiye ve acil sağlık ekipleri müdahale etti. Özel kıyafetler giyen ekipler, aşamalı olarak büyük bir dikkatle yaralıya müdahale etti. UMKE ekibinin alandan çıkardığı yaralının kıyafetini değiştiren ekipler hastaya olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansa aldı.

Kurulan acil müdahale ünitesinde, yaralılara gerekli medikal müdahaleler yapıldıktan sonra hastanelere sevk süreci başarıyla yürütüldü. Tatbikat sırasında zamanla yarışan ekipler, ekip içi koordinasyon, doğru iletişim ve hızlı karar alma süreçlerinde yüksek bir performans sergiledi. Tatbikat kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Paramedik Bölümü öğrencileri de gözlemci olarak sahada yer aldı. Gerçek zamanlı bir kriz senaryosunun içerisinde bulunan öğrenciler, hem saha uygulamalarını yakından izleme fırsatı buldu hem de mesleki deneyimlerine katkı sağlayacak gözlemler gerçekleştirdi.

Tatbikatın ardından yapılan değerlendirme toplantısında, katılımcıların sergilediği performans memnuniyetle karşılandı. Eğitim süreci boyunca edinilen bilgiler ve saha uygulamaları, UMKE personelinin afet ve acil durumlara müdahale konusundaki hazırlık seviyesini önemli ölçüde artırdı. Söz konusu eğitim ve tatbikat programı, ülkemizin sağlıkta afet ve acil durum yönetimi alanındaki kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak kayda geçti.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, tatbikattaki bütün aşamaların tamamen gerçeğe yakın yapıldığını söyledi. Tatbikatların önemine değinen Akhan, "Sağlık Bakanlığımızın Gaziantep için önerdiği iki tane UMKE eğitimi vardı. Eğitimin ilkine 25 UMKE gönüllüsü katıldı. Bugün tatbikatı yaptık. Gaziantep için hayırlı bir eğitim olmasını diliyoruz" dedi.

Tatbikata katılan katılımcılar, ilk defa bir tatbikata katıldıklarını ve tatbikatı başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.