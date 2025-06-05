Diyetisyen Melek Akbulut, Kurban Bayramı sofralarında "yemekten önce sirkeli su, etin yanında C vitamini" tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Anne Şehir Merkezi Günebakan Diyetisyeni Melek Akbulut, Kurban Bayramı’nda sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktalarını anlattı. Akbulut, sindirimi rahatlatmak ve hazmı kolaylaştırmak adına öğünlerden önce sirkeli su içilmesini tavsiye ederken, et ürünlerinin yanında mutlaka C vitamini içeren sebzelerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Tuz ve baharat kullanımına dikkat çeken Akbulut, özellikle sofrada ekstra tuz kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Yemek pişerken eklenen tuz yeterlidir, fazlası şişkinlik ve ödem yapabilir" dedi.

"Sütlü ve meyveli tatlı tercih edin"

Besinlerin iyi çiğnenmesinin önemine değinen Akbulut, yiyeceklerin boza kıvamına gelene kadar çiğnenmesinin hem tokluk hissini uzattığını hem de kan şekeri dengesini koruduğunu ifade etti. Tatlı tüketiminde ise sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini öneren Akbulut, "Bu küçük ama etkili adımlarla bayramda da sağlıklı ve dengeli beslenme düzeni kurabilirsiniz" diyerek, bayramın hem lezzetli hem de bedene zarar vermeyen şekilde geçirilebileceğini hatırlattı.