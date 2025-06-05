Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen projesiyle yoğun bakım hastalarında yaşanan ruh sağlığı ve uyku bozukluklarının azaltılması amacıyla sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanılacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elçin Sebahat Kasapoğlu yürütücülüğünde, Ece Kara’nın bursiyer olarak yer aldığı proje, TUBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Dr. Öğr. Üyesi Elçin Sebahat Kasapoğlu ve Ece Kara’nın yaptığı açıklamada "Yoğun Bakım Hastalarında Sanal Gerçeklik Kullanımının Anksiyete, Deliryum ve Uyku Bozukluklarına Etkisi" başlıklı proje ile kapalı yoğun bakım ortamının hastalarda oluşturulan olumsuz etkileri azaltmak amacıyla sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanılacağı belirtildi. Proje, hastalarda zaman ve mekân algılarında yaşanan bozulmaları önleyerek deliryum riskini azaltmayı, ortamın getirdiği stresi ve anksiyeteyi düşürmeyi, gece-gündüz döngüsünün hatırlatılmasıyla uyku kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Kasapoğlu, "Yoğun bakım üniteleri, kritik durumdaki hastaların hayati fonksiyonlarını sürdürmeleri için özelleşmiş birimlerdir. Ancak bu ortamda bulunan hastalar, uzun süreli immobilizasyon, invaziv girişimler, iletişim zorlukları, uykusuzluk ve çevresel faktörler gibi birçok fizyolojik ve psikolojik stresöre maruz kalabilmektedir. Bu durumlar, anksiyete, deliryum ve uyku bozuklukları gibi ciddi komplikasyonlara yol açarak hastaların iyileşme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Hazırladığımız projeyle sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanarak bu olumsuzlukları gidermeye yönelik yenilikçi bir hemşirelik girişimi sunmayı hedefliyoruz" dedi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise TUBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan çalışmaları dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Elçin Sebahat Kasapoğlu ile Ece Kara’yı tebrik ederek başarılarının devamı diledi.