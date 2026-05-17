Bartın Üniversitesinde (BARÜ) bilimsel bilgilerin mizahi bir dille anlatıldığı 'Beynim Seni Yerim' söyleşisi öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından beyin yapısı, insan davranışları ve kişiler arası ilişkiler bilimsel ve sosyal yönleriyle ele alındığı bir program düzenlendi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümünden Prof. Dr. Onur Köksal'ın konuşmacı olarak yer aldığı 'Beynim Seni Yerim' başlıklı söyleşi, etkileşimli bir atmosferde gerçekleştirildi.

Söyleşinin açılışında konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, etkinliğin hem bilimsel hem de keyifli bir içerik sunacağını belirterek bu tür programların katılımcılara farklı bakış açıları kazandıran önemli buluşmalar olduğunu söyledi.

Ardından geçilen programda Prof. Dr. Onur Köksal tarafından katılımcılara insan beyninin karar alma süreçleri, duygular üzerindeki etkisi ve günlük yaşamda iletişim biçimlerini nasıl şekillendirdiği mizahi bir dille anlatıldı. Yönelttiği sorularla seyircileri de programa dâhil eden Prof. Dr. Köksal, beynin insan ilişkilerini yönlendiren önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Ayrıca sahneyi öğrencilerle de paylaşan Köksal, beyin fonksiyonlarının işleyişini uygulamalı örneklerle gösterdi. Öğrencilerin sorulara verdiği samimi ve esprili cevaplar ise salonda keyifli anlar yaşattı.

Bilimsel bilginin eğlenceli bir anlatımla buluştuğu etkinlik; öğrenciler, akademik ve idari personel tarafından ilgiyle izlendi.