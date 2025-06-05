Özel Hayat Hastanesi Acil Servisi’nden Uzm. Dr. Qatada Aldabbas, Kurban Bayramı’nda artan kesici alet kullanımı nedeniyle oluşabilecek yaralanmalara karşı vatandaşları uyardı.

"Bayram coşkusunun, dikkatsizlik nedeniyle kazalara dönüşmemesi için önlem almak çok önemli" diyen Uzm. Dr. Qatada Aldabbas, özellikle kurban kesimi sırasında sıkça yaşanan el, kol ve bacak kesileri ile derin yaralanmalar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Qatada Aldabbas, "Kurban kesimi sırasında en sık karşılaştığımız yaralanmalar, el ve parmak kesileri, tendon yaralanmaları ve damar yaralanmalarıdır. Bu tip yaralanmalar bazen ciddi kanamalara yol açabilir. Özellikle kalabalık ve telaşlı ortamlarda dikkat dağınıklığı bu riskleri artırıyor" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Aldabbas, kurban kesimi sırasında şu önemli tedbirleri önerdi:Kesim işlemi uzman kişiler tarafından yapılmalı, mümkünse yetkili kesimhanelerde veya hijyenik ortamlarda gerçekleştirilmelidir.Kesim sırasında eldiven kullanılmalı ve kaymaz, sağlam bir yüzey tercih edilmelidir.Kesici aletlerin kontrolü ve keskinliği önceden kontrol edilmelidir.Olası yaralanmalarda kanamayı durdurmak için steril gazlı bez veya temiz bir bezle baskı uygulanmalı ve hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Özel Hayat Hastanesi Acil Servisi’nden Uzm. Dr. Qatada Aldabbas açıklamasının sonunda, "Özellikle büyük ve derin kesilerde damar, sinir veya tendon hasarı söz konusu olabilir. Bu nedenle ilk yardım sonrasında mutlaka profesyonel bir sağlık değerlendirmesi yapılmalıdır" dedi.