Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Hamidiye Millet Bahçesi ve Tabiat Parkı’nı video konferans yöntemiyle hizmete açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Beykoz Millet Bahçesi’nde "İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’da Kağıthane, Arnavutköy, Beykoz ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul’umuza kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerimiz İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı; millet bahçelerinin aynı zamanda afetlerde toplanma alanı olarak da tasarlandığını belirtti.

Video konferans yöntemiyle Kağıthane Millet Bahçesi ve Tabiat Parkı’na bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kurdeleyi kesmek üzere Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kâğıthane’deki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek Başkan Öztekin’i tebrik etti ve millet bahçesinin Kâğıthane’ye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kağıthane’ye sunduğu desteklerden ötürü teşekkürlerini sundu. Başkan Öztekin video konferansta ’’Kağıthane Millet Bahçemiz gül bahçeleriyle, çocuk oyun alanlarıyla, spor sahalarıyla, seyir terasıyla, yürüyüş yollarıyla ve sosyal alanlarıyla hazır Sayın Cumhurbaşkanım’’ ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Kağıthane Millet Bahçesi ve Tabiat Parkı’nın açılış kurdelesini Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Niyazi Erten, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, ilçe protokolü ve çocuklar hep birlikte kesti.

Kağıthane Millet Bahçesi ve Tabiat Parkı; 27 bin 71 metrekare alana kuruldu. Projede 11 bin 274 metrekare yeşil alan, 883 ağaç, 20 bin 944 çalı, 22 araçlık otopark, 246 metrekarelik kır kahvesi, 247 metrekarelik kır lokantası, 76 metrekarelik mescit ve 58 metrekarelik idari bina bulunuyor.