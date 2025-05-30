Gaziantep’te, İsrail’in Gazze’deki 600 günü aşkın süredir devam eden katliamına ve insanlık dışı ambargosuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Gazze’de 600 günde uluslararası insancıl hukuku defalarca çiğneyen İsrail, saldırılarında hiçbir ayrım gözetmiyor. Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Peygamber Sevdalıları Derneği, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı programı düzenledi.

"Gazze İçin Küresel Öfke Günü" temasıyla yapılan basın açıklamasında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen basın açıklaması için toplanan kalabalık akşam namazını cemaat ile meydanda kıldı.

Gazze’de yaşanan soykırıma ve insanlık dışı ablukaya tepki göstermek amacıyla bir araya gelen STK’lar ve vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü katliamını attıkları sloganlarla kınadı.

Gazze’de devam eden İsrail soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar ile Gazze’de insani yardım faaliyetleri yürüttükleri sırada İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden insani yardım çalışanları için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklamasını okuyan Özcan Fidan, "Gazze 600 günü aşkın süredir soykırıma maruz bırakılmaktadır. Bu modern çağın en uzun süreli ve en organize soykırımıdır. Bu insanlığın gömüldüğü bir mezarlık, vicdanların göçtüğü bir haritadır. Gazze’de sadece insanlar değil, hukuk, ahlak, adalet, şeref, onur yerle bir edilmektedir" dedi.