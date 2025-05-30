Şehitkamil Belediyesi yaz etkinlikleri çocuk şenliği ile başladı. Başkan Umut Yılmaz’ın katılımıyla Umut Yakup Tanrıöver-Muhammet Abdulkadir Esen Parkı’nda düzenlenen şenlikte çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın "Çocuklar hep gülecek" hedefiyle başlattığı çocuk şenlikleri bu yıl da başladı. Etkinliklerin ilki Sacır Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Umut Yakup Tanrıöver-Muhammet Abdulkadir Esen Parkı’nda gerçekleşti.

Başkan Yılmaz’dan çocuklara sürpriz ziyaret

Parkta oluşturulan oyun alanları ile yüzlerce çocuk çeşitli yarışma ve oyunlarla eğlence dolu bir gün geçirdi. Beraberinde belediye meclis üyeleri ile parka sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Yılmaz, çocukların mutluluklarına ortak oldu.

"Şenlikler, ilçe genelinde devam edecek"

Çocukların sevgi seli ile karşılanan Yılmaz, oyun oynayan çocukların yanına giderek, birlikte zaman geçirdi. Yılmaz, çocukların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümsemenin paha biçilemez olduğunu ifade ederek, "Bu yıl çocuk şenliklerine Sacır Mahallemizde başladık. Bu park bizim için ayrı bir öneme sahip. Geçtiğimiz hafta açılışını yapmıştık. Bir trafik kazasında hayatını kaybeden Umut ve Muhammet kardeşlerim isimleriyle bu parkta yaşıyor. O gün ailelerine söz vermiştik. Bu parkta oynayan çocukların sevinçleri, Umut ve Muhammet’in ailelerinin hüznünü dindirecek diye. Çok şükür bugün parkımız çocuklarımızın sevinç çığlıklarıyla yankılanıyor. Bu ilk ve son olmayacak. Şenliklerimizi ilçemiz geneline yayarak, çocuklarımızı mutlu etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.