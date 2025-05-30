Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun düzenlediği, Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi sezonunun 2. ayağı Gaziantep’te düzenlenen kortejle başladı.

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun birlikte düzenlediği Yağlı Güreş müsabakaları 30-31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde düzenlenecek.

30-31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi sezonunun 2. ayağı Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yağlı güreş müsabakaları öncesi Gaziantep’in tarihi noktalarından olan Mecidiye Han’dan Balıklı Parkı’na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

"Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum"

Gerçekleşecek yağlı güreş müsabakalarına vatandaşları davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Güreş, Peygamber efendimizin bir sünneti. Yağlı güreş, Türk tarihinin bin yıldan beri Türk tarihinin değişik illerinde yapılan özelliklede Kırkpınar’da yapılan yağlı güreşlerimiz maalesef Gaziantep’te hiç olmamıştı. 3 yıl önce başkanımdan istirham ettik. Artık güreşler ilk usulüne döndü. Bundan öncesi Manavgat’ta yapıldı. Bu 2.’si ise Gaziantep’te yapılacak. Burada alınan puanlarla dereceye girenler, Kırkpınar’da güreşmeye hak kazanacak. Şuanda Gaziantep’imize gelen bin 500 pehlivan var. 3 yıldan beri buna ev sahipliği yapıyoruz. Gazi şehrimizi pehlivanlarla tanıştırmış buluşturmuş oluyoruz. Geçen yıl ise bu güreşlere Gaziantep’ten 150 pehlivanımız katıldı. Geliştik inşallah daha da geliştireceğiz. Spor yapmak insanı zinde tutar. Bunun için 80 dönüm alan üzerinde Geleneksel Sporlar Merkezi yaptık. Geleneksel sporlarımızı yapmak isteyen herkese kapımız açık. Güreşlerimizde başladı. 3 gün süren etkinliğimizi ve Pazar günü gerçekleşecek olan finali izlemeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

"Yağlı güreşi güneydoğuya, Gaziantep’e tanıtma imkanı verdiler"

Yağlı güreşi güneydoğuya ve Gaziantep’e tanıtma imkanı verdiği için Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür eden Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin bu yıl 3. yılı. Şahinbey güreşlerimizin de 3. yılı. Aramıza davet ettiğimiz ve bizleri kırmayıp bu organizasyonu en güzel şekilde yapan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Yağlı güreşi güneydoğuya, Gaziantep’e tanıtma imkanı verdiler. Bizlerde Türkiye’nin en büyük pehlivanlarıyla sizleri buluşturduk" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan korteje, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş’in yanı sıra yağlı güreşin tanınan pehlivanları ve vatandaşlar katıldı.