Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, görevdeki 14 ayda yaptığı çalışmaları 1. Yıl Buluşması’nda anlattı. Halkçı, katılımcı ve tasarruf odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Balaban, yeni vizyonları "DAHA" ile ilçeyi ileriye taşıyacaklarını vurgululadı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yönetime geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda düzenlediği 1. Yıl Buluşması’nda anlattı. Programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarları da Başkan Balaban’ı yalnız bırakmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, iktidarın tüm kuşatmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında kente en güzel hizmeti yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Semih Balaban, 1 yılda bütün engellemelere rağmen Ferdi ve Gülşah başkanımla Manisa’da güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar da 1 lira kredi kullanmadan, çek kesmeden bugünlere geldik. 31 Mart’ta hem Türkiye’de hem de Manisa’da büyük bir tarih yazdık. Bunu birçok kişi ve kuruma borçluyuz. Başta Türkiye’nin umudu Manisa’nın evladı Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum. Manisa’da birlik ve beraberlik içerisinde il başkanlığımızın öncülüğünde, Ferdi Başkanımızın kaptanlığında iktidara yürüyoruz. Ekrem Başkana, belediye başkanlarımıza yapılan baskı ve hukuksuzluğu da şiddetle kınıyoruz. Gün gelecek, devran dönecek. Herkes hukuk önünde halka hesap verecek" dedi.

Programda katılımcıları selamlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Başkan Balaban’ı tebrik etti.

CHP İl Başkanı İlksen Özalper ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Dediler ki bu ülkenin yeniden bir kurtuluşa, yeniden CHP’ye ihtiyacı var. İlk gelen seçimlerde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde değişimin ilk ateşini Manisa’dan başlayarak tüm Türkiye’de yaktık. Ama genel başkanımızın da her fırsatta söylediği gibi bu bir zafer değil, sadece bir başarı"

"Borcu bahane etmedik"

Konuşmaların ardından yeniden söz alan ve yönetimde geçen 14 aylık süreçte adil, katılımcı ve halk odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Balaban konuşmasında, "Bugün sizlere Yunusemre’de birlikte yürüdüğümüz değişim yolculuğunun adımlarını anlatmak, yaptığımız hizmetleri sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Her bir projemiz, sizlerin yaşam kalitesini artırmak, kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek için atılmış kararlı adımlardır. Belediyemizi ağır bir borç yüküyle devralmamıza rağmen, halkımız için çalışmaktan asla vazgeçmedik. Her adımımızda sizlerin güveni ve desteği bize yol gösterdi, güç verdi. Bugün geldiğimiz noktada, kaynakları doğru kullanarak tasarrufu ön planda tutuyor ve israfa izin vermiyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak için; kültür, çevre, sosyal destek ve eğitim gibi pek çok alanda kararlı adımlar atıyoruz. Her hizmetimizde, halkın parasını halka kazandırma ilkesiyle hareket ederek, sizlerin desteğiyle her zaman halk için, halk adına, halkla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yarın ya da aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışacağız. Birlik ve dayanışma içerisinde: ‘‘DAHA mutlu, DAHA umutlu, DAHA huzurlu, DAHA sağlıklı, DAHA iyi bir Yunusemre’’için hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi.

Konuşmasında belediyenin yeni vizyonu olan "DAHA"yı da tanıtan Başkan Balaban şunları söyledi: ‘DAHA’ diyerek çıktığımız bu yolda bu şehirde artık tek başına yönetilen değil, omuz omuza yürüyen bir belediye var. Katılımcı, şeffaf ve halkçı bir belediyecilikle, bu şehri herkes için daha yaşanabilir, daha eşit, daha umut dolu bir yer haline getirmek için; birlikte kurulan hayaller, birlikte atılan adımlar bizi "DAHA" iyisine taşıyor. Çünkü biliyoruz: DAHA’sı mümkün! İşte, bu yüzden; DAHA sadece bir kelime değil; bir vizyon, bir yön, bir gelecek hedefidir. Birlikte hayal ettik, birlikte inşa ettik. Birlikte değiştirdik. Bugünü güzelleştirmek, yarını birlikte kurmak için, "DAHA"sı var. Şimdi sıra birlikte daha" da ileri gitmekte Seninle "DAHA GÜÇLÜ, seninle DAHA İLERİ... Çünkü, ‘’Şehir Sensin, Şehir Senin."

Hayata geçirdikleri projeleri anlatan Başkan Balaban, "Çevremizi, sokaklarımızı ve havamızı temiz tutmak; sadece yerine getirilmesi gereken bir görev değil, birlikte yaşamanın vazgeçilmez bir gereğidir. Bu anlayışla; mahallelerimize bin adet yeni çöp konteyneri yerleştirdik. Mevcut bin 50 konteynerin bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Günlük ortalama 250 ton çöp topluyoruz. 4 bin 800 kez konteyner dezenfeksiyonu yapıldı. Dezenfeksiyon araç filomuzu 2 katına çıkardık. Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurduk ve hem Ana Hizmet Binamız hem de Muradiye Ek Hizmet Binamız için Sıfır Atık Belgesi aldık. Geri dönüşüm çalışmalarımızda yüzde 98 oranında artış sağladık. 68 bin 350 kg ambalaj atığı, 54 bin 849 kg lastik atığı, bin 704 atık pil toplayarak, toplamda 124 bin 903 kilogram geri dönüştürülebilir atığı ekonomiye kazandırdık. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte çöp toplama etkinlikleri düzenledik. Okullarda çevre ve geri dönüşüm eğitimleri verdik. 138 ibadethanemizin düzenli temizliğini sağladık" diye konuştu.

Çevreci Yunusemre

Çevreci bir Yunusemre için çalıştıklarını aktaran Başkan Balaban, "Doğayla uyum içinde, sürdürülebilir çözümlerle hareket ediyor; yeşil enerji ve bilinçli tüketimi ön planda tutuyoruz. Güneş Enerji Santrali kurduk. Enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak belediyemize gelir sağladık. Aktif yeşil alan miktarını 56 bin 400 metrekare artırdık. Üçpınar Mahallesi’nde Yasin Halat Vefa Parkı’nı açtık. Süreyya Tabiat Parkı’nı yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunduk. Güzelyurt Mahallesi’nde yeni park çalışması, 50. Yıl Mahallesi’nde 900 metrekarelik yeşillendirme yaptık. İlçe genelinde; 16 bin 459 çalı, 5 bin 40 çiçek, Bin 597 ağaç diktik. 4 bin 300 metrekare rulo çim serildi, 3 bin kilogram çim tohumu kullanıldı" diye konuştu.

"Daha sağlıklı bir toplum için"

Yunusemreli vatandaşların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını önemsediklerini belirten Balaban, "Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı önemsiyor, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyoruz. Manisa’da ilk kez; fizyoterapist, aile danışmanı, psikolog, diyetisyen ve dil terapisti desteği verdik. Bin 482 kişiye fizyoterapi, 520 kişiye aile danışmanlığı, 407 kişiye psikolojik danışmanlık, 280 kişiye diyetisyen, 141 kişiye dil terapisi hizmeti sunduk. 3 bin 289 kişiye halk sağlığı eğitimi verdik. 2 bin 830 kişiye bireysel sağlık danışmanlığı, 2 bin 538 kişiye KETEM taraması yaptık. Bin 149 kişiye mobil sağlık hizmeti ulaştırdık. Alzheimer ve Demans Danışma Merkezi’ni açtık. Kadına yönelik şiddet, obezite, gebelik gibi konularda seminerler düzenledik. Yatağa bağımlı bireylere evde bakım hizmeti, hasta yakınlarına psikososyal destek sunduk." dedi.

"Daha engelsiz bir yaşam için"

İlçedeki engelli vatandaşları da ihmal etmediklerini söyleyen Balaban, "Erişilebilirlik bir ayrıcalık değil, haktır. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim ve sosyal etkinlikler düzenledik. İlçe genelinde rampa ve kaldırım düzenlemeleri yaptık. Bin 458 kişiye evde banyo, bin 455 kişiye berber hizmeti sağladık. 39 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye desteği verdik. Yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıttık, bu hizmetin kapasitesini artırdık" ifadelerini kullandı.

Kadınlara yönelik açılan kurslar hakkında bilgi veren Başkan Balaban, "Toplumsal eşitlik, sadece savunulan değil, uygulanan bir ilkedir. 12 mahallede bulunan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerinde 23 branşta 129 kurs açtık, 18 bin 471 kişiye eğitim verdik. Kadın El Emeği Pazarı ile kadınlarımızın ekonomiye katılımını sağladık. "Her Kadın Güzeldir" projesiyle kırsala kuaför hizmeti götürdük. Kadın Destek Hattı’nı kurduk. Kadına şiddete karşı seminerler verdik. Okuma-yazma kurslarıyla birçok kadını okuryazar yaptık." dedi.

2 bin 500 sokak köpeğini kısırlaştırdıklarını açıklayan Balaban, "Empati, dayanışma ve sosyal sorumluluğu önceliyoruz. Ege Bölgesi’nin en modern Hayvan Yaşam Merkezi’ni hizmete aldık. 1 yılda 2 bin 500 sokak köpeğini kısırlaştırdık. Sokak hayvanlarına yönelik araç sayısını iki katına çıkardık" diye konuştu.

"Daha şeffaf bir yönetim"

Şeffaf bir yönetim anlayışını belirlediklerini söyleyen Balaban, "Açıklık, hesap verebilirlik ve ortak akılla yönetimi benimsiyoruz. Önceki yönetimden devralınan 1.4 milyar TL borcun 200 milyon TL’sini ödedik. 80 bin TL’lik konteynerleri atölyemizde 21 bin TL’ye mal ettik. Kültür harcamalarında ciddi tasarruf sağladık. Çağrı merkezimizi güçlendirdik. Kamu zararlarını tespit edip hukuki süreçleri başlattık. Meclis toplantılarını ve düzenli basın toplantılarını canlı yayımlıyoruz." dedi.

"100 binden fazla hemşehrimizle doğrudan görüştük"

Her fırsatta vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Balaban,

"Demokrasiyi sadece seçim dönemlerine sıkıştırmıyor, her vatandaşımızın sesini duyurabildiği bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Mahalle meclislerini kurarak halkın yönetime doğrudan katkı sunmasını sağladık. 31 mahallemizi kırsal mahalle statüsüne geçirdik. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz "Halk Günleri" buluşmalarında vatandaşlarımızla birebir temas kurduk. 100 binden fazla hemşehrimizle doğrudan görüştük. Ben de 292 çiftimizin nikâhını bizzat kıyarak onların özel anlarına eşlik ettim. Kırsal mahallelere özel destek mekanizmaları geliştirerek çözümleri yerinde ürettik" dedi.

Gençlere yönelik çalışmaları anlatan Balaban, "Öğrenmenin yaşam boyu süren bir süreç olduğuna inanıyor, eğitimi her yaşa ve her alana taşıyoruz. Muradiye Yunusemre Eğitim ve Gençlik Merkezi’ni (YEGEM) hizmete açtık. 3 yeni çocuk eğitim merkezi için çalışmalar başlattık. Türkiye’ye örnek olacak "Gece Nöbetçi Çocuk Eğitim Merkezi"ni açtık. Özel sektör iş birlikleriyle 3 bin 280 yurttaşımıza istihdam sağladık. "Neşeli Teneffüsler" projesiyle okul bahçelerine oyun alanları kurduk. Yaz okulları ve spor etkinlikleriyle binlerce gencimize ulaştık. Ücretsiz okuma-yazma kurslarıyla okuryazarlık oranını artırdık. Kütüphanemizin kitap sayısını artırdık. Aigai Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarına lojistik destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların el emeklerine değer verdiklerini söyleyen Balaban, "Kendi kaynaklarını akıllıca kullanan, yerel üretimi destekleyen bir vizyonla hareket ediyoruz. Ortaköy’de üretici pazarı kurarak üreticilere doğrudan satış imkânı sunduk. Millet Çarşısı’nda Kadın El Emeği Pazarı ile kadınların ekonomik görünürlüğünü artırdık. 21 bin fidan ve 300 arı kovanını üreticilere dağıttık. Kırsal kalkınmayı destekleyerek sürdürülebilir üretimi teşvik ettik" dedi.

"31 mahallede 1.200 kilometre ova yolu bakımı yaptık"

Planlı bir kentleşme için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Balaban, "Bugünü değil, yarını da düşünerek akıllı ve sürdürülebilir bir gelişim planı uyguluyoruz. 18 mahallede toplam 148 bin metrekare kilitli parke ve karo taşı döşedik. 95 bin metrekare asfalt sathi kaplama gerçekleştirdik. 9 mahallede yol düzenleme ve asfalt çalışmalarını tamamladık. 6 mahallede 40 yıllık imar sorunlarına çözüm geliştirdik. 31 mahallede 1.200 kilometre ova yolu bakımı yaptık, 60 kilometre yeni ova yolu açtık, 170 kilometrelik ova ve arazi yolunu stabilize hale getirdik. 143 riskli yapının tespitini yaparak yıkımını gerçekleştirdik. Yunusemre Arama Kurtarma Birimi’ni (YUKUT) kurarak bir ilki başardık. Muradiye Ek Hizmet Binamızı yeniden hizmete açarak 70 bin vatandaşımızın işlerini kolaylaştırdık. Araç filomuza 22 yeni araç ekledik" diye konuştu.

"E-Devlet üzerinden birçok belediye hizmetini erişime açtık"

Teknolojiyi kullanarak vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırdıklarını açıklayan Balaban, "Teknolojiyi herkesin hizmetine sunarak yaşamı kolaylaştırıyoruz. AYKOME altyapı taleplerinde yüzde 95 oranında tamamlanma oranı sağladık. Çöp Takip Sistemi için altyapı çalışmalarına başladık. Süreyya Tabiat Parkı, 100. Yıl Meydanı ve belediye binamızda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağladık. Askıda Fatura dijital dayanışma altyapısını kurduk. E-Devlet üzerinden birçok belediye hizmetini erişime açtık. Coğrafi yedekleme ile güçlendirilmiş dijital altyapımızla bilgi güvenliğini üst seviyeye taşıdık" dedi.

Sporu önemseyerek daha sağlık bir toplum inşa etmeyi amaçladıklarını belirten Balaban, "Sporu yaşamın bir parçası haline getirerek sağlıklı bir toplum inşa ediyoruz. Üçpınar ve Seyitli Mahalleleri’nde yeni spor sahaları kurduk. Kadın Dayanışma Merkezleri’nde fitness ve pilates olanakları sunduk. Yuntdağı bölgesinde çocuklara yüzme kursları başlattık. Osmancalı Mahallesi’nde 40.000 m’lik motokros pisti yaptık. Lisanslı sporcu sayısını 17 binden 32 bine çıkardık. Yerel ve uluslararası düzeyde pek çok branşta başarılar elde ettik. Uluslararası Yunusemre Bisiklet yarışlarını düzenledik. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek verdik. Yaz spor okullarında binlerce çocuğa ulaştık" dedi.

"Bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerini onarıp yeniledik"

Sosyalleşmeyi ve dayanışmayı önemsediklerini söyleyen Balaban, "Komşuluğu, dayanışmayı ve toplumsal ruhu yeniden canlandırıyoruz. Bağyolu, Örencik, Karaali ve Asmacık’ta sosyal tesislerimizi, Hafsa Sultan Mahallesi’nde taziye evini hizmete açtık. Muradiye Akasya Yunus Park Kafe ile yeni bir sosyal alan oluşturduk. 7 bin 165 kıyafet ikinci el mağazamızdan ihtiyaç sahiplerine ulaştı. 4 bin 636 aileye gıda kartı, bin 961 öğrenciye kırtasiye ve çanta, bin 331 aileye bebek çantası, 724 aileye ev eşyası desteği verdik. Bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerini onarıp yeniledik. Ramazan ayı boyunca mahalle iftarları düzenledik. Geçtiğimiz yıl kurban bayramında 51 büyükbaş, 94 küçükbaş hayvan kesilerek toplam 25 ton et yardımı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hem eğlenmelerini hem de kültürel faaliyetlerde bulunmaları amacıyla projeler geliştirdiklerini aktaran Balaban, "Hayatın keyfini birlikte çıkarabileceğimiz sosyal ve kültürel etkinlikleri artırıyoruz. Herkesin ulaşabileceği etkinlikler düzenledik. "Yunusemre’nin Ritmi" ile mahallelerde konserler verdik. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği korolarını oluşturduk. Mesir Festivali, Yılbaşı Çarşısı, Hamsi Şöleni, Roman Gecesi, Balkan Gecesi ve Hıdırellez Şenlikleri gibi birçok organizasyonu hayata geçirdik. Kent Tiyatrosu aracılığıyla halkımızı kültürle buluşturduk. Yuntdağı’nda açık hava sineması ve Yunusemre Gençlik Şenliği ile coşkulu buluşmalar gerçekleştirdik" diye konuştu.