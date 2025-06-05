Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu üyelerini ağırlayarak ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Öküzcüoğlu son 15 ayda ilçede 2 bin 200’ün üzerinde sokak hayvanının kısırlaştırıldığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, Alaşehir’de incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri ilk olarak Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ziyaret ederek Alaşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve ilçeye yapılacak Doğal Yaşam Alanı’yla ilgili bilgi alarak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ahmet Öküzcüoğlu ve Selen Öküzcüoğlu’nun da eşlik ettiği heyet, Sokak Hayvanları Bakımevi’nde incelemelerde bulunarak veteriner hekimler ve teknikerlerle görüştü.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Kısırlaştırma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Son 15 ayda 2 bin 200’ün üzerinde kısırlaştırma işlemi yapıldı. Bu hizmeti iki veteriner hekimimiz yürütüyor. Toplamda dokuz kişilik deneyimli bir ekibimiz var. Mama için ihaleye çıktık. Barınağımızın şartlarını iyileştirmek için ameliyathane kurduk ve bu alanı daha da geliştirmek için doğal yaşam alanı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.