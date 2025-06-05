Ege Bölgesi’nde ünlü olan Sarıgöl’ün acı ve tatlı Emcelli biberleri, Kurban Bayramı öncesinde kurulan pazarda satışa sunuldu. Kilosu 250 TL’den satılan biberler kısa sürede tükendi.

Mayıs ayının son haftasında pazara çıkan coğrafi işaret tescilli Emcelli biberleri, bu kez de Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü pazar tezgâhlarında satışa başladı. 200 kilogram acı ve tatlı biberi seradan toplayarak pazara getiren üretici Nurullah Akbay, "Kurban eti, Emcelli biberlerinin tadı ile daha lezzetli olur. Bu yüzden biberlerimizi seradan toplayıp satışa getirdim. Emcelli biberlerimizin kilosunu 250 TL’den satıyoruz. Vatandaşlarımız fiyata değil lezzete bakıyor. Ayrıca biberlerimiz coğrafi işaretlidir" dedi.

Sarıgöllü vatandaşlar ise yerli üretim Emcelli biberlerini yemeklerinde ve salatalarında kullanmak için satın almayı ihmal etmedi. Bir vatandaş, "Bizim yerli ata biberimiz olan Emcelli biberlerinin lezzeti başka oluyor. Mutlaka alırız. Yemeklerimize ve salatalarımıza ayrı bir lezzet katıyor" ifadelerini kullandı.