Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, arife gününün tam gün tatil edilmesini istedi.

Türk Eğitim Sen Başkanı Geylan açıklamasında, arife gününün yarım gün resmi tatil edildiğini ancak, aslında arifenin tam gün tatil edilmesinin uygun olacağını belirterek, "O gün öğleden sonra ya da bayramın birinci günü yüz binlerce memurumuz, ikamet ettikleri şehirden memleketlerine yola çıkacaktır. Oysaki; arife günü sabahı mezarlık ziyareti yapılması dini ve kültürel bir ritüelimizdir. Yine arife günü bayramı geçirecekleri memleketlerinde bayram alışverişi ya da kurbanlık alışverişi yapabilecekleri son tek gündür. Belki memleketlerindeki ebeveynlerinin ya da aile büyüklerinin ihtiyaçlarını giderebilecekleri son fırsattır. Bu itibarla arife gününün sadece yarım gün tatil olması bu vecibelerin aksatılmasına neden olacaktır. Diğer yandan, özellikle okullarımızda, hele ki ikili öğretim yapan okullarımızdaki bir kaç saatlik eğitim öğretim faaliyetinin ise amaca hizmet eder hiçbir hüviyeti yoktur. Hükümetimizden ve MEB’den bu hususta yeni bir tedbir almasını istiyoruz" diye konuştu.